NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Die Resultate des Baustoffkonzerns seien einen Tick besser als erwartet ausgefallen, schrieb Anthony Codling in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/la;