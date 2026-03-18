|Analyse im Blick
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18.03.2026 10:52:44
Heidelberg Materials-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Heidelberg Materials-Aktie durch Barclays Capital.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung und Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie des Ausbaus der KI-Infrastruktur beleuchte Analystin Katherine Hearne die sich daraus ergebenden Chancen und Risiken für den europäischen Bau- und Infrastruktursektor. Die Expertin sieht ein relativ geringes Disruptionsrisiko, Chancen für Effizienzsteigerungen und einen mehrjährigen Nachfrageaufschwung durch den Bau von KI-Rechenzentren, wie sie am Dienstagabend schrieb.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie legte um 10:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 3.8 Prozent auf 174.30 EUR zu. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155’457 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 21.8 Prozent nach unten.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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