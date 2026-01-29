Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
206.60CHF
-4.20CHF
-1.99 %
29.01.2026
SWX
30.01.2026 06:47:56
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
211.69 CHF -2.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie der Heidelberger sei einer der günstigsten Baustoffwerte unter ihrer Beobachtung, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Der Konzern würde von einer Absatzbelebung in Deutschland und Europa sowie von einem Wiederaufbau der Ukraine profitieren./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
230.90 €
|
Abst. Kursziel*:
29.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
231.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.48%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
