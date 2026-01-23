NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach den Ifo-Geschäftserwartungen auf "Buy" belassen. Während sich das deutsche Geschäftsklima im Januar im Vergleich zum Monat Dezember leicht verbessert habe, seien die Zukunftserwartungen unverändert negativ geblieben, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baustoffbranche. Positiv sei jedoch, dass die Neuaufträge im Vergleich zum November moderat gestiegen seien und die Baugenehmigungen für Wohnimmobilien trotz einer gleichgebliebenen Entwicklung im Monatsvergleich ihr bemerkenswertes Wachstum im Jahresvergleich fortgesetzt hätten./ck/gl;