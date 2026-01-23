Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.01.2026 12:08:13

Heidelberg Materials
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach den Ifo-Geschäftserwartungen auf "Buy" belassen. Während sich das deutsche Geschäftsklima im Januar im Vergleich zum Monat Dezember leicht verbessert habe, seien die Zukunftserwartungen unverändert negativ geblieben, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baustoffbranche. Positiv sei jedoch, dass die Neuaufträge im Vergleich zum November moderat gestiegen seien und die Baugenehmigungen für Wohnimmobilien trotz einer gleichgebliebenen Entwicklung im Monatsvergleich ihr bemerkenswertes Wachstum im Jahresvergleich fortgesetzt hätten./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:52 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst: Jefferies & Company Inc.
-
