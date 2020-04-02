Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Heidelberg Materials Aktie

40.83
CHF
-37.67
CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
16.10.2025

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
175.71 CHF -0.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 244,80 Euro belassen. Glynis Johnson befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Veränderungen der Konsensschätzungen von Baustoffunternehmen, um Parallelen bei den Gewinnerwartungen und der lokalen Branchendynamik zu erfassen./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 10:33 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
244.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
196.40 € 		Abst. Kursziel*:
24.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
192.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.04%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materials

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.25 Heidelberg Materials Buy UBS AG
13.10.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Heidelberg Materials Neutral UBS AG
mehr Analysen
