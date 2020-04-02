Heidelberg Materials 175.71 CHF -0.73% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 244,80 Euro belassen. Glynis Johnson befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Veränderungen der Konsensschätzungen von Baustoffunternehmen, um Parallelen bei den Gewinnerwartungen und der lokalen Branchendynamik zu erfassen./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 10:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:00 / ET



