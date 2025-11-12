Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
107.84CHF
0.54CHF
0.51 %
09:22:27
BRXC
12.11.2025 08:21:27
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd
107.84 CHF 0.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Die Fundamentaldaten für die Frachtbranche seien weiterhin schwach, da die Ausnahmeregelungen der US-De-minimis-Regel für die Hochsaison nun vollständig in Kraft sind und Zölle erst jetzt eingeführt würden, schrieb Alexia Dogani am Dienstagnachmittag in ihrem monatlichen Branchenkommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
115.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-37.61%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
116.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-38.36%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse