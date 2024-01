NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Im Schlussquartal 2023 dürften die versicherten Schäden infolge von Naturkatastrophen unterdurchschnittlich hoch ausfallen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt sei im Jahr 2023 mit weltweiten Verlusten der Rückversicherer von unter 100 Milliarden US-Dollar und im vierten Quartal mit 8 bis 10 Milliarden Dollar zu rechnen./bek/edh;