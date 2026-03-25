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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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26.03.2026 14:18:04

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einem Expertengespräch über HIV-Therapien auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2054 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim gab in einer am Donnerstag vorliegenden Zusammenfassung die Aussagen des Universitäts-Professors David Hardy wieder. Langfristig gehe der Trend demnach wohl zu länger wirksamen Kombinationsbehandlungen, - einem Bereich, in dem auch GSK einen Ansatz verfolge./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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