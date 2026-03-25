GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einem Expertengespräch über HIV-Therapien auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2054 Pence belassen. Analyst Zain Ebrahim gab in einer am Donnerstag vorliegenden Zusammenfassung die Aussagen des Universitäts-Professors David Hardy wieder. Langfristig gehe der Trend demnach wohl zu länger wirksamen Kombinationsbehandlungen, - einem Bereich, in dem auch GSK einen Ansatz verfolge./rob/tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
20.54 £
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
20.50 £
|
Abst. Kursziel*:
0.20%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
20.50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.20%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
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