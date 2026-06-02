GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis bezeichnete in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach einer Fachkonferenz erste Details für die Studien mit dem Mittel Bepirovirsen bei Hepatitis B letztlich als "Non-event". Die Erwartungen dürften zurückgehalten werden bis zu einer näher rückenden Kommerzialisierung 2027./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.23 £
|
Abst. Kursziel*:
4.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.14%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
01.06.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
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31.05.26
|Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Mai 2026 (finanzen.net)
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|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
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|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
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Analysen zu GSK PLC Registered Shs
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|01.06.26
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|29.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
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