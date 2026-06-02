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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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02.06.2026 08:56:28

GSK Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis bezeichnete in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar nach einer Fachkonferenz erste Details für die Studien mit dem Mittel Bepirovirsen bei Hepatitis B letztlich als "Non-event". Die Erwartungen dürften zurückgehalten werden bis zu einer näher rückenden Kommerzialisierung 2027./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.23 £ 		Abst. Kursziel*:
4.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.25 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
4.14%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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