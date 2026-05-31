GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.05.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Mai 2026
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 21,10 GBP für die GSK-Aktie, was einem Anstieg von 2,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 18,82 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-9,65
|29.05.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|3,11
|29.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|32,87
|28.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-9,65
|28.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|32,87
|27.05.2026
|Barclays Capital
|18,00 GBP
|-4,33
|26.05.2026
|Bernstein Research
|26,30 GBP
|39,78
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
18:00
|Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Mai 2026 (finanzen.net)
|
29.05.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
29.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.05.26
|GSK-Aktie verliert: Hepatitis-B-Wirkstoff mit teilweisem Therapieerfolg (Dow Jones)
|
25.05.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|29.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|28.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|28.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|29.05.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|14.04.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende grösstenteils freundlich.