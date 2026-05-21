adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Er fühle bei den Anlegern eine wachsende Bereitschaft, sich wieder auf die Aktien des Sportwarenherstellers einzulassen, schrieb James Grzinic am Donnerstag. Ungeachtet der Branchenherausforderungen durch die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation veranlassten Produktinnovationen des Unternehmens einige Investoren dazu, einen weiteren Blick auf die Aktie zu werfen./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150.90 €
|
Abst. Kursziel*:
25.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.33%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
21.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.ch)
|
21.05.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
21.05.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
21.05.26
|EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
21.05.26