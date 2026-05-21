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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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21.05.2026
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21.05.2026 19:39:10

adidas Buy

adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Er fühle bei den Anlegern eine wachsende Bereitschaft, sich wieder auf die Aktien des Sportwarenherstellers einzulassen, schrieb James Grzinic am Donnerstag. Ungeachtet der Branchenherausforderungen durch die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation veranlassten Produktinnovationen des Unternehmens einige Investoren dazu, einen weiteren Blick auf die Aktie zu werfen./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
151.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.33%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
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