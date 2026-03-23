GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Jüngste Umfragen hätten durchwachsene Signale für die wichtigsten Markteinführungen der Briten in diesem Jahr - Exdensur und Blenrep - geliefert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Gleiches gelte für Arexvy. Dessen langfristige Umsatzchancen hält er ohnehin für überschätzt./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.41 £
|
Abst. Kursziel*:
-2.09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.31%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
23.03.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
17.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.03.26
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GSK von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|21.06
|3.77%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:07
|
UBS AG
Delivery Hero Buy
|10:54
|
Barclays Capital
Evonik Overweight
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Delivery Hero Buy
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Hold
|10:52
|
Jefferies & Company Inc.
Nagarro Buy
|10:47
|
Jefferies & Company Inc.
Pfizer Buy
|10:35
|
DZ BANK
LANXESS Halten