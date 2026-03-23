GSK 21.06 CHF 3.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Jüngste Umfragen hätten durchwachsene Signale für die wichtigsten Markteinführungen der Briten in diesem Jahr - Exdensur und Blenrep - geliefert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Gleiches gelte für Arexvy. Dessen langfristige Umsatzchancen hält er ohnehin für überschätzt./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.