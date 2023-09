NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore von 550 auf 560 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Preise für über den Seeweg exportierte Kohle und Eisenerz dürften weiterhin stärker steigen als die für Nichtedelmetalle, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Vale, Rio Tinto, Arch Resources und Warrior Met Coal seien am besten positioniert, um davon zu profitieren./gl/edh;