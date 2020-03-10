AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
45.13CHF
-36.54CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
10.09.2025 13:44:18
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 dürfte das vierte Jahr in Folge mit einem in absoluten Zahlen rückläufigen Alkoholkonsum in den USA werden, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Dieses Problem gebe es auch in anderen entwickelten Ländern. In den Schwellenländern steige der Konsum aber immer noch./gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.44 €
|
Abst. Kursziel*:
24.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.95%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|13:44
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|AB InBev Buy
|UBS AG
|01.08.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
