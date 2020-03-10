Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

45.13
CHF
-36.54
CHF
-44.74 %
10.03.2020
SWX
10.09.2025 13:44:18

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
47.11 CHF -6.59%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 dürfte das vierte Jahr in Folge mit einem in absoluten Zahlen rückläufigen Alkoholkonsum in den USA werden, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Dieses Problem gebe es auch in anderen entwickelten Ländern. In den Schwellenländern steige der Konsum aber immer noch./gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.44 € 		Abst. Kursziel*:
24.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.95%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

09.09.25 finanzen.ch Investmentbeispiel EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen
02.09.25
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
31.08.25
 Experten sehen bei AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Potenzial (finanzen.net)
26.08.25
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
19.08.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
12.08.25
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) vor 3 Jahren inzwischen gelohnt? (finanzen.ch)
05.08.25
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
31.07.25
 Juli 2025: So schätzen Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein (finanzen.net)
31.07.25
 AB InBev-Aktie dennoch im Sinkflug: Gewinnsteigerung bei AB InBev trotz Absatzrückgang (Dow Jones)
mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

13:44 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
19.08.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 AB InBev Buy UBS AG
01.08.25 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
