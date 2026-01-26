Givaudan 3177.23 CHF 1.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3990 auf 3800 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Jahreszahlen am 29. Januar habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas gesenkt, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Aromen- und Duftstoffehersteller sollte aber weiter stärker als seine Endmärkte wachsen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



