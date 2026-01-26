Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’162.00
CHF
5.00
CHF
0.16 %
26.01.2026
SWX
Givaudan Buy

Givaudan
3177.23 CHF 1.15%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3990 auf 3800 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Jahreszahlen am 29. Januar habe er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2025 und 2026 etwas gesenkt, schrieb Fulvio Cazzol in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Aromen- und Duftstoffehersteller sollte aber weiter stärker als seine Endmärkte wachsen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Givaudan AG Buy
