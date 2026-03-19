Logitech-Aktie grün: Verwaltungsrat genehmigt Aktienrückkaufprogramm

Das Programm stehe im Einklang mit den vor Jahresfrist vorgestellten Plänen, Aktien im Wert von 2 Milliarden zurückzukaufen.

Das neue Aktienrückkaufprogramm solle nun im Mai 2026 starten, teilte Logitech am Mittwochabend mit. Voraussetzungen sind laut der Mitteilung noch die Zustimmung der Schweizerischen Übernahmekommission sowie der Abschluss der 2025 angekündigten Aktienrückkäufe.

Logitech hatte an seinem Investorentag im März 2025 angekündigt, Aktien bis zu einem Volumen von 2 Milliarden Dollar zurückzukaufen. In einem ersten Schritt hatte es im April 2025 ein bereits laufendes Rückkaufprogramm um 600 Millionen Dollar aufgestockt.

´ An der SIX steigt die Logitech-Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 71,44 Franken.

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Lausanne (awp)