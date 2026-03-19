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Aktienrückkauf 19.03.2026 11:07:36

Logitech-Aktie grün: Verwaltungsrat genehmigt Aktienrückkaufprogramm

Logitech-Aktie grün: Verwaltungsrat genehmigt Aktienrückkaufprogramm

Der Verwaltungsrat des PC-Zubehörherstellers Logitech hat ein dreijähriges Aktienrückkaufprogramm über 1,4 Milliarden Dollar genehmigt.

Logitech
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Das Programm stehe im Einklang mit den vor Jahresfrist vorgestellten Plänen, Aktien im Wert von 2 Milliarden zurückzukaufen.

Das neue Aktienrückkaufprogramm solle nun im Mai 2026 starten, teilte Logitech am Mittwochabend mit. Voraussetzungen sind laut der Mitteilung noch die Zustimmung der Schweizerischen Übernahmekommission sowie der Abschluss der 2025 angekündigten Aktienrückkäufe.

Logitech hatte an seinem Investorentag im März 2025 angekündigt, Aktien bis zu einem Volumen von 2 Milliarden Dollar zurückzukaufen. In einem ersten Schritt hatte es im April 2025 ein bereits laufendes Rückkaufprogramm um 600 Millionen Dollar aufgestockt.

´ An der SIX steigt die Logitech-Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 71,44 Franken.

tp/

Lausanne (awp)

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Bildquelle: BalkansCat / Shutterstock.com

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