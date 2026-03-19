Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienrückkauf
|
19.03.2026 11:07:36
Logitech-Aktie grün: Verwaltungsrat genehmigt Aktienrückkaufprogramm
Der Verwaltungsrat des PC-Zubehörherstellers Logitech hat ein dreijähriges Aktienrückkaufprogramm über 1,4 Milliarden Dollar genehmigt.
Das neue Aktienrückkaufprogramm solle nun im Mai 2026 starten, teilte Logitech am Mittwochabend mit. Voraussetzungen sind laut der Mitteilung noch die Zustimmung der Schweizerischen Übernahmekommission sowie der Abschluss der 2025 angekündigten Aktienrückkäufe.
Logitech hatte an seinem Investorentag im März 2025 angekündigt, Aktien bis zu einem Volumen von 2 Milliarden Dollar zurückzukaufen. In einem ersten Schritt hatte es im April 2025 ein bereits laufendes Rückkaufprogramm um 600 Millionen Dollar aufgestockt.´ An der SIX steigt die Logitech-Aktie zeitweise 0,43 Prozent auf 71,44 Franken.
tp/
Lausanne (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
09:28
|Börse Zürich: SMI fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
18.03.26