NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 121,80 Euro auf "Overweight" belassen. Mit seinen Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Spezialverpackungsherstellers im dritten Quartal liege er weitgehend im Bereich der Marktschätzungen, schrieb Analyst David Adlington in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./ajx/ag;