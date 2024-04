NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 123,20 Euro belassen. Aussagen des Managements zu einem schwachen ersten Quartal dürften sich in den Konsensschätzungen widerspiegeln, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden nun Hinweise des Herstellers von Spezialverpackungen, inwieweit der Abbau von Lagerbeständen an ein Ende kommt./bek/la;