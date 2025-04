HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Gespräche des Herstellers von Spezialverpackungen über eine Übernahme schienen weiterzugehen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das könnte in ein Kaufangebot an die Aktionäre münden, bindend oder nicht bindend. Spekulationen um einen Übernahmepreis von etwa 90 Euro je Aktie machten ein potenzielles Angebot nun ausgesprochen attraktiv./bek/la;