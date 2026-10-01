GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea vor Quartalszahlen von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Gea spreche ein volles Auftragsbuch für höhere Unternehmensziele./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Outperform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68.90 €
|
Abst. Kursziel*:
10.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
69.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.14%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Hold von Warburg Research für GEA-Aktie (finanzen.ch)
|
06.10.26
|GEA-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight (finanzen.ch)
|
05.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu GEA
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|64.05
|4.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|
UBS AG
ArcelorMittal Buy
|11:19
|
RBC Capital Markets
Siemens Energy Outperform
|11:19
|
UBS AG
Salzgitter Buy
|11:17
|
RBC Capital Markets
Siemens Sector Perform
|11:17
|
RBC Capital Markets
Schneider Electric Outperform
|11:17
|
RBC Capital Markets
Rolls-Royce Outperform
|11:09
|
RBC Capital Markets
Rheinmetall Outperform