LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Verlangsamung des Mengenwachstums im ersten Quartal des Schmierstoffherstellers sei größtenteils saisonbedingt gewesen, da Ostern in diesem Jahr im März und nicht wie im vergangenen Jahr im April gelegen habe, schrieb Analyst Anil Shenoy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Monat April sei daher stärker gewesen als der März./ck/he;