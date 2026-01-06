Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

35.21
CHF
-0.27
CHF
-0.77 %
10:12:02
BRXC
06.01.2026 09:18:49

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
35.21 CHF -0.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Fuchs SE von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2026 und 2027. Er sei bisher etwas zu optimistisch gewesen für den Schmierstoffhersteller./ajx/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.88 € 		Abst. Kursziel*:
32.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.58%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

