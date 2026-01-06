FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
35.21CHF
-0.27CHF
-0.77 %
10:12:02
BRXC
06.01.2026 09:18:49
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Fuchs SE von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2026 und 2027. Er sei bisher etwas zu optimistisch gewesen für den Schmierstoffhersteller./ajx/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.88 €
|
Abst. Kursziel*:
32.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.58%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
02.01.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
26.12.25
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
19.12.25
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
12.12.25
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|09:18
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|35.20
|-0.80%
