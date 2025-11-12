FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fuchs SE von 55 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die europäische Chemiebranche sei strukturell angeschlagen, schrieb Gaurav Jain am Dienstagnachmittag in seiner Analyse. Wer an Relevanz verliere, in der globalen Kostenkurve schlecht positioniert sei und/oder möglicherweise gar seine Kapitalkosten nicht mehr verdiene, gerate in einen langsamen, aber unerbittlichen Abwärtsstrudel. Ohne Zugang zu billigem russischen Gas oder massiv sinkenden Kapazitäten in China könnte genau dies das Schicksal der europäischen Chemiebranche sein. Die Politik könne dies wohl kaum verhindern, ganz gleich wie umfassend der "European Chemicals Industry Action Plan" auch sei. Jain schätzt die Branche insgesamt also negativ ein. Relativ gut findet er Industriegaskonzerne, Zutatenhersteller und Chemikalienhändler. Besonders skeptisch sieht er breit aufgestellte Chemiekonzerne. Beim Schmierstoffhersteller Fuchs lobte Jain ein attraktives Geschäftsmodell und eine niedrige Bewertung./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
39.50 €
Abst. Kursziel*:
31.65%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
39.68 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.05%
Analyst Name::
Gaurav Jain
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|36.57
|0.57%
