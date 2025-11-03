FUCHS 36.75 CHF 1.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe sich im US-Geschäft gegenüber dem Vorquartal stark erholt, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.