FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
36.75CHF
0.64CHF
1.78 %
11:17:02
BRXC
03.11.2025 09:55:54
FUCHS SE VZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe sich im US-Geschäft gegenüber dem Vorquartal stark erholt, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.44 €
|
Abst. Kursziel*:
19.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.81%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|09:55
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|09:51
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|FUCHS SE VZ
|36.68
|1.57%
