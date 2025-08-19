FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fuchs SE vor den Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem verhaltenen Quartal, da die Dynamik - vor allem im Autosektor - gedämpft geblieben sein dürfte, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn er sogar eine weitere Kappung der Prognose durch den Schmierstoffhersteller nicht ausschließe, "dürfte das dritte Quartal auf die eine oder andere Weise Klarheit schaffen". Das sollte als positive Nachricht ausreichen, zumal die aktuelle Schwäche im Geschäft sich im Aktienkurs bereits weitgehend widerspiegele./rob/ck/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.94 €
|
Abst. Kursziel*:
37.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.16%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
17.10.25
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: FUCHS SE VZ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|EQS-News: FUCHS sets new standards in sustainability with certified Product Carbon Footprint tool (EQS Group)
|
14.10.25
|EQS-News: FUCHS setzt mit zertifiziertem Produkt-CO2-Rechner neue Massstäbe in der Nachhaltigkeit (EQS Group)
|
10.10.25
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Aseol Suisse wird von deutscher Fuchs-Gruppe übernommen (AWP)
|
08.10.25
|FUCHS übernimmt langjährigen Schweizer Vertriebspartner ASEOL SUISSE AG und baut Marktpräsenz weiter aus (EQS Group)