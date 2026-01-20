FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11
FRIEDRICH VORWERK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen auch weiterhin Fortschritte erzielen, schrieb Lauma Kalns-Timans in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die nachhaltigsten Sektoren und Aktien mit den besten Erfolgsaussichten seien diejenigen, die sich mit Protektionismus, Sicherheit und Unabhängigkeit vereinbaren ließen. Zu ihren "Top Picks" in puncto Nachhaltigkeit im Jahr 2026 gehören unter anderem Befesa, Secunet und Friedrich Vorwerk./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
|
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.70 €
|
Abst. Kursziel*:
31.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.72%
|
Analyst Name::
Lauma Kalns-Timans
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
14.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
09.01.26
|SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
Aktien in diesem Artikel
|FRIEDRICH VORWERK
|71.13
|-4.31%
