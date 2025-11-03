Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

85.20
CHF
-0.26
CHF
-0.30 %
03.11.2025
BRXC
04.11.2025 07:27:36

FRIEDRICH VORWERK Buy

FRIEDRICH VORWERK
85.20 CHF -0.30%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieinfrastruktur-Ausrüster habe im dritten Quartal locker die Erwartungen übertroffen und daraufhin ein zweites Mal in diesem Jahr den Ausblick erhöht, schrieb Lasse Stueben in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen arbeite seinen Auftragsbestand weiterhin effizienter ab als ursprünglich erwartet. Positiver beurteilt er jetzt die mittelfristigen Margenaussichten./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
91.50 € 		Abst. Kursziel*:
14.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
91.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.13%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

