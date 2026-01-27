Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.37CHF
0.61CHF
1.43 %
09:11:29
SWX
29.01.2026 07:33:53
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem Unternehmenskontakt verglich Analyst David Adlington am Mittwochabend seine Schätzungen - auch mit dem aktuellen Konsens. Für 2026 erwartet er ein anziehendes operatives Ergebnis bei der Tochter Kabi dank neuer Biopharma-Produkte, sowie eine fortgesetzte Margenausweitung bei Helios./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.72 €
|
Abst. Kursziel*:
12.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.20%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
28.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
28.01.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.01.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
