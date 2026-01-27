Fresenius 43.40 CHF -0.99% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem Unternehmenskontakt verglich Analyst David Adlington am Mittwochabend seine Schätzungen - auch mit dem aktuellen Konsens. Für 2026 erwartet er ein anziehendes operatives Ergebnis bei der Tochter Kabi dank neuer Biopharma-Produkte, sowie eine fortgesetzte Margenausweitung bei Helios./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 20:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT



