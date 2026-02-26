Deutsche Bank AG verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion die starken Zahlen und die klugerweise erreichbaren Ziele für 2026.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:51 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.9 Prozent auf 51.56 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 8.61 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162’519 Fresenius SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 5.3 Prozent nach oben.

