Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’845 0.8%  SPI 16’559 0.9%  Dow 44’080 -0.3%  DAX 24’199 1.2%  Euro 0.9393 -0.1%  EStoxx50 5’329 1.2%  Gold 3’381 0.4%  Bitcoin 94’056 1.4%  Dollar 0.8082 0.2%  Öl 66.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422Sandoz124359842
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet
S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 3 Jahren verdient
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
200.- Saxo-Deal

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

43.82
CHF
12.53
CHF
40.02 %
19.05.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2025 14:23:41

Fresenius SECo Buy

Fresenius
39.74 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern bleibe ein "Top Pick", schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Zahlen. Das vergangene Quartal sei wieder einmal gut gewesen und daraufhin sei das Umsatzziel leicht angehoben worden./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.56 € 		Abst. Kursziel*:
25.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.99%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten