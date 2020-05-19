|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2025 14:23:41
Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern bleibe ein "Top Pick", schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Zahlen. Das vergangene Quartal sei wieder einmal gut gewesen und daraufhin sei das Umsatzziel leicht angehoben worden./tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.56 €
|
Abst. Kursziel*:
25.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.99%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
10:52
|Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Fresenius SE-Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Wdh: Fresenius erhöht nach starkem Quartal die Wachstumsprognose (AWP)
|
06.08.25
|Fresenius-Aktie steigt: Umsatz-Prognose für 2025 angehoben (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Fresenius erhöht nach starkem Quartal die Wachstumsprognose (AWP)
|
06.08.25
|Fresenius erhöht nach starkem Quartal die Wachstumsprognose (AWP)
|
06.08.25
|Fresenius SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Fresenius SE-Aktie mit Overweight ein (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Fresenius SE-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Fresenius Helios von Wegfall der Energiekostenhilfe und Kalendereffekt belastet (Dow Jones)