NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Er sehe eine schwierige Ausgangslage für den Dialysespezialisten für den Rest des Jahres, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ck/mis;