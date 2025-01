NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC vor Zahlen zum vierten Quartal von 29 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Im laufenden Jahr bestehe aber die Gefahr, dass der Dialyseanbieter seine Profitabilitätsziele dämpfen könnte, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibe deshalb vorsichtig./bek/tav;