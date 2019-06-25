Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag und den Quartalszahlen des Dialyseanbieters habe er seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bei der operativen Geschäftsentwicklung mit nur minimalen Verbesserungen. An seinen Umsatzprognosen nahm er lediglich geringfügige Änderungen vor./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
42.58 €
Abst. Kursziel*:
-15.45%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
42.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
-15.41%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
-
