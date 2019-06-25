Fresenius Medical Care 40.03 CHF -5.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag und den Quartalszahlen des Dialyseanbieters habe er seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bei der operativen Geschäftsentwicklung mit nur minimalen Verbesserungen. An seinen Umsatzprognosen nahm er lediglich geringfügige Änderungen vor./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.