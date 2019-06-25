Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

75.28
CHF
0.98
CHF
1.32 %
25.06.2019
SWX
15.09.2025 07:07:54

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

Fresenius Medical Care
40.03 CHF -5.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag und den Quartalszahlen des Dialyseanbieters habe er seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) gesenkt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet bei der operativen Geschäftsentwicklung mit nur minimalen Verbesserungen. An seinen Umsatzprognosen nahm er lediglich geringfügige Änderungen vor./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
42.58 € 		Abst. Kursziel*:
-15.45%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
42.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.41%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

