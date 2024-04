LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat FMC vor den Zahlen ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das Auftaktquartal 2024 dürfte einen Tiefpunkt in Sachen Behandlungswachstum und operatives Ergebnis des Dialysespezialisten markieren, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält das Erreichen der oberen Hälfte der Jahresprognose von FMC weiterhin für möglich./ck/mis;