LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC nach Studiendaten von Novo Nordisk zu dem für FMC tendenziell belastenden Medikament Ozempic auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel nannte die Daten in einer am Dienstag veröffentlichten Einschätzung positiv für den Dialyseanbieter. Denn die Markterwartungen an die Phase-III-Daten der Dänen seien besser gewesen als die nun veröffentlichten./bek/tih;