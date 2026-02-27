Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
17.21CHF
-1.13CHF
-6.14 %
12:18:00
SWX
27.02.2026 10:21:38
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
17.41 CHF -7.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen leicht verfehlt, der starke Free Cashflow sei aber sehr ermutigend, schrieb Marcus Diebel am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
