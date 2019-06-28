Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
freenet Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Das zweite Quartal des Mobilfunk- und TV-Anbieters sei schwach ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwoch in einer ersten Einschätzung zum Bericht. Vom neuen Vorstandschef gebe es aber ermutigende Hinweise zur Strategie./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:29 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Outperform
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
39.40 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28.82 € 		Abst. Kursziel*:
36.71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
28.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.71%
Analyst Name::
Ulrich Rathe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.08.25 freenet Outperform Bernstein Research
04.07.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
01.07.25 freenet Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.06.25 freenet Equal Weight Barclays Capital
23.06.25 freenet Buy Warburg Research
mehr Analysen
