06.08.2025 22:16:29
freenet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Freenet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Das zweite Quartal des Mobilfunk- und TV-Anbieters sei schwach ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwoch in einer ersten Einschätzung zum Bericht. Vom neuen Vorstandschef gebe es aber ermutigende Hinweise zur Strategie./ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
39.40 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.82 €
|
Abst. Kursziel*:
36.71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
28.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.71%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|06.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|04.07.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|freenet Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.25
|freenet Buy
|Warburg Research
