Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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20.04.2026 10:31:33
Fraport Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving sieht Fraport besonders vom Thema Treibstoffknappheit im Zuge des Nahost-Kriegs betroffen. Er begründet dies am Montag mit der starken Abhängigkeit von den Netzwerk-Airlines und vom Europa-Geschäft sowie den hohen Verbindlichkeiten./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 01:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Outperform
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
75.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
75.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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