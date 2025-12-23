Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’164 -0.1%  SPI 18’099 0.1%  Dow 48’363 0.5%  DAX 24’284 0.0%  Euro 0.9307 -0.1%  EStoxx50 5’744 -0.3%  Gold 4’477 0.8%  Bitcoin 68’923 -1.6%  Dollar 0.7905 -0.2%  Öl 61.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Xlife Sciences-Aktie: Wechsel in Hauptsegment der SIX Swiss Exchange beantragt
Mercedes-Benz-Aktie: Einigung mit Millionenzahlung im US-Diesel-Streit
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Novo Nordisk-Aktie: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Suche...
eToro entdecken

Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Q1 2026 23.12.2025 07:49:36

Xlife Sciences-Aktie: Wechsel in Hauptsegment der SIX Swiss Exchange beantragt

Xlife Sciences-Aktie: Wechsel in Hauptsegment der SIX Swiss Exchange beantragt

Die Beteiligungsgesellschaft Xlife Sciences will vom KMU-Segment Sparks in das Hauptsegment der SIX Swiss Exchange wechseln.

Xlife Sciences
23.29 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen
Die Änderung bei Xlife Sciences ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Der Verwaltungsrat habe die Entscheidung dazu getroffen und ein Gesuch bei der SIX eingereicht, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Unternehmen verspricht sich von dem Schritt eine erhöhte Sichtbarkeit, bessere Liquidität der Aktie und einen erleichterten Zugang zu institutionellen Investoren.

awp-robot/ls/uh

Zürich (awp)

Weitere Links:

Xlife-Aktie: Portfoliounternehmen hat angepasstes Formular für NASDAQ-Börsengang eingereicht

Bildquelle: SIX