Xlife Sciences-Aktie: Wechsel in Hauptsegment der SIX Swiss Exchange beantragt

Die Änderung bei Xlife Sciences ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Der Verwaltungsrat habe die Entscheidung dazu getroffen und ein Gesuch bei der SIX eingereicht, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Unternehmen verspricht sich von dem Schritt eine erhöhte Sichtbarkeit, bessere Liquidität der Aktie und einen erleichterten Zugang zu institutionellen Investoren.

Zürich (awp)