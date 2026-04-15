Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für März auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der starke Rückgang des Verkehrsaufkommens aus dem Nahen Osten sei durch ein kräftiges Wachstum in anderen Regionen ausgeglichen worden, schrieb Graham Hunt am Mittwoch. Er sprach zudem von starken Geschäften auf internationaler Ebene und bleibt für die Aktien des Flughafenbetreibers positiv gestimmt. Das Preisumfeld verbessere sich und der freie Barmittelzufluss steige./rob/la/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.60 €
|
Abst. Kursziel*:
25.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.58%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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