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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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15.04.2026 12:17:19

Fraport Buy

Fraport
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für März auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der starke Rückgang des Verkehrsaufkommens aus dem Nahen Osten sei durch ein kräftiges Wachstum in anderen Regionen ausgeglichen worden, schrieb Graham Hunt am Mittwoch. Er sprach zudem von starken Geschäften auf internationaler Ebene und bleibt für die Aktien des Flughafenbetreibers positiv gestimmt. Das Preisumfeld verbessere sich und der freie Barmittelzufluss steige./rob/la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.60 € 		Abst. Kursziel*:
25.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.58%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
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