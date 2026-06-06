Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

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Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.330,11 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’503.48 10’699.05
Gold Krügerrand 1 oz 3’529.28 3’316.79
Gold Philharmoniker 1 oz 3’572.63 3’363.93
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 672.19 622.39
Goldbarren 250 g - philoro 28’231.08 26’772.07
Silber CombiBar® 100 g 300.13 183.65
Silber Maple Leaf 1 oz 70.03 52.57
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’972.44 1’670.73

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