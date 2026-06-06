|Öl & Co. im Fokus
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06.06.2026 10:13:20
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
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Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.330,11 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’503.48
|10’699.05
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’529.28
|3’316.79
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’572.63
|3’363.93
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|672.19
|622.39
|Goldbarren 250 g - philoro
|28’231.08
|26’772.07
|Silber CombiBar® 100 g
|300.13
|183.65
|Silber Maple Leaf 1 oz
|70.03
|52.57
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’972.44
|1’670.73
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