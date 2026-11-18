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flatexDEGIRO stärkt Governance und bereitet Zusammenführung von Bank und Holding vor



18.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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flatexDEGIRO stärkt Governance und bereitet Zusammenführung von Bank und Holding vor

Evgeni Kaplun zusätzlich zum Chief Risk Officer der flatexDEGIRO SE bestellt

Berufung harmonisiert Vorstandsgremien von flatexDEGIRO SE und flatexDEGIRO Bank SE

Frankfurt am Main, 18. November 2026 – flatexDEGIRO treibt die Vereinfachung seiner Konzernstruktur voran und plant, die flatexDEGIRO Bank SE und die flatexDEGIRO SE zusammenzuführen. Auf diese Weise sollen Strukturen verschlankt, Entscheidungswege verkürzt und zusätzliche Effizienzgewinne erzielt werden.

flatexDEGIRO beabsichtigt, nach der Hauptversammlung 2027 mit der Umsetzung der Zusammenführung von Bank und Holding zu beginnen, vorbehaltlich der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse. Im Zuge der Vorbereitung wird für die flatexDEGIRO SE die Erteilung einer Banklizenz beantragt.

Ein weiterer Schritt in diesem Prozess ist die Stärkung der gruppenweiten Vorstandsstruktur. Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE hat Evgeni Kaplun mit Wirkung zum 15. November 2026 zusätzlich zu seiner bestehenden Funktion bei der flatexDEGIRO Bank SE zum Chief Risk Officer der flatexDEGIRO SE bestellt. Damit sind beide Vorstandsgremien künftig mit denselben Personen besetzt.

„Die Zusammenführung von börsennotierter Gesellschaft und Bank ist ein folgerichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von flatexDEGIRO. Sie schafft klarere Strukturen, erhöht die Effizienz und stärkt die Steuerung unserer Gruppe“, sagte Oliver Behrens, Vorstandsvorsitzender der flatexDEGIRO SE. „Mit Evgeni Kaplun bündeln wir die Verantwortung für das Risikomanagement künftig noch stärker auf Gruppenebene. Damit schaffen wir Kontinuität in einer zentralen Steuerungsfunktion und stellen die Weichen für die nächsten Schritte im Zusammenführungsprozess.“

Evgeni Kaplun verantwortet das Risikomanagement der flatexDEGIRO Bank SE bereits seit 2023 und hat die Weiterentwicklung der Risikosteuerung der Gruppe massgeblich geprägt. In seiner erweiterten Funktion wird er die gruppenweite Verantwortung für Risikomanagement und Compliance übernehmen.



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flatexDEGIRO SE – führende Plattform für Wertpapierhandel und Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

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