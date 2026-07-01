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flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

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07.07.2026 14:07:14

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers sieht Spielraum für den Gewinnkonsens für das zweite Quartal im hohen einstelligen Prozentbereich, wie er am Dienstag schrieb. Er wies diesbezüglich auf starke Kapitalmarkttrends hin. Der Juni sei besser gelaufen, als es die Erwartungen an das zweite Quartal insgesamt einkalkuliert hätten./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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