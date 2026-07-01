flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers sieht Spielraum für den Gewinnkonsens für das zweite Quartal im hohen einstelligen Prozentbereich, wie er am Dienstag schrieb. Er wies diesbezüglich auf starke Kapitalmarkttrends hin. Der Juni sei besser gelaufen, als es die Erwartungen an das zweite Quartal insgesamt einkalkuliert hätten./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.24 €
|
Abst. Kursziel*:
31.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.02%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
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