flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
25.42CHF
0.91CHF
3.72 %
05.08.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.10.2025 13:30:19
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
25.42 CHF 3.72%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum dritten Quartal von 28 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das impliziere ein starkes Schlussquartal. Die Konsensschätzungen für die Ergebnisse 2025 dürften nun um etwa fünf Prozent zulegen./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.80 €
|
Abst. Kursziel*:
6.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.71%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Flatexdegiro hebt Jahresprognose an - Anhaltend starkes Wachstum (AWP)
|
15.10.25
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Full-year 2025 guidance raised following continued growth in the third quarter (EQS Group)
|
15.10.25
|EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Prognose für das Gesamtjahr 2025 nach anhaltendem Wachstum im dritten Quartal angehoben (EQS Group)
|
15.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|13:30
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|28.04.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|25.42
|3.72%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Porsche vz. Overweight
|13:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|13:33
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|13:31
|
Deutsche Bank AG
ASML NV Buy
|13:30
|
Deutsche Bank AG
flatexDEGIRO Buy
|13:25
|
Deutsche Bank AG
SAF-HOLLAND Hold
|13:23
|
Deutsche Bank AG
Volkswagen Buy