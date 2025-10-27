flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
31.33CHF
0.32CHF
1.03 %
10:42:08
BRXC
27.10.2025 08:48:05
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
31.33 CHF 1.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
