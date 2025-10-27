flatexDEGIRO 31.33 CHF 1.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.