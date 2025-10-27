Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'501 -0.5%  SPI 17'264 -0.5%  Dow 47'207 1.0%  DAX 24'263 0.1%  Euro 0.9265 0.0%  EStoxx50 5'689 0.3%  Gold 4'041 -0.9%  Bitcoin 91'825 0.7%  Dollar 0.7963 0.0%  Öl 65.4 -0.5% 
flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

31.33
CHF
0.32
CHF
1.03 %
10:42:08
BRXC
27.10.2025 08:48:05

flatexDEGIRO Buy

flatexDEGIRO
31.33 CHF 1.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.16 € 		Abst. Kursziel*:
5.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.26%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse