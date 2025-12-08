flatexDEGIRO 31.06 CHF 5.31% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christoph Greulich sieht Potenzial durch neue Produkte des Online-Brokers. Hinzu kämen Fortschritte bei den Gewinnmargen trotz steigender Marketingaufwendungen, schrieb er am Freitagabend. Daher seien die Aktien attraktiv./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



