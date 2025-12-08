flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
31.07CHF
1.57CHF
5.31 %
11:06:44
BRXC
08.12.2025 08:52:17
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
31.06 CHF 5.31%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christoph Greulich sieht Potenzial durch neue Produkte des Online-Brokers. Hinzu kämen Fortschritte bei den Gewinnmargen trotz steigender Marketingaufwendungen, schrieb er am Freitagabend. Daher seien die Aktien attraktiv./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.16 €
|
Abst. Kursziel*:
26.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.05%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
