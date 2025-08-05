flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
25.42CHF
0.91CHF
3.72 %
05.08.2025
06.10.2025 13:57:58
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
25.42 CHF 3.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Geschäftsaussagen zum dritten Quartal am 21. Oktober habe er seine Schätzungen an die überraschend guten Monatsstatistiken des Online-Brokers angepasst, schrieb Oliver Carruthers in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 16:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.70 €
|
Abst. Kursziel*:
18.47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.92%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
