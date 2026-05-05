Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen von 360 auf 355 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Henning Cosman lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "sehr solide Resultate". Der Spielraum für weiter steigende Schätzungen werde aber beeinträchtigt durch Andeutungen, dass das zweite Halbjahr dem ersten nur ähneln werde./rob/tih/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
355.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
287.05 €
|
Abst. Kursziel*:
23.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
295.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.34%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
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