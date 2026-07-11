Internet Computer: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Anlage: Erfolg oder Verlust? 11.07.2026 11:03:09

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Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Internet Computer gebracht.

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Am 10.07.2025 notierte Internet Computer bei 5.406 USD. Bei einem ICP-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 184.96 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 10.07.2026 gerechnet (2.299 USD), wäre das Investment nun 425.24 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57.48 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 2.085 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Am 08.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

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