|Lukrativer VET-Einstieg?
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11.07.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine VeChain-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in VeChain Anlegern gebracht.
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VeChain war am 10.07.2025 0.024064 USD wert. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 415’565.94 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’980.46 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.07.2026 auf 0.004766 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 80.20 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0.004358 USD. Am 20.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.028417 USD.
Redaktion finanzen.net
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